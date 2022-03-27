العراق يبرم عقداً مع شركة أذربيجانية لحفر وإصلاح الآبار النفطية

أربيل (كوردستان 24)- أبرمت شركة الحفر العراقية اليوم الأحد عقداً مع شركة (سوكار) الأذربيجانية للخدمات النفطية وذلك بهدف حفر آبار نفطية في العراق.

ونقل موقع وزارة النفط العراقية عن مدير عام الشركة باسم عبد الكريم قوله إن العقد "يتضمن التعاون في مجال حفر واستصلاح الآبار النفطية".

وأضاف أن مدة العقد تبلغ ثلاث سنوات قابلة للتمديد.

ولم يشر عبد الكريم إلى قيمة العقد ولا إلى عدد الآبار التي ستشرع الشركة الأذربيجانية في حفرها.

ويوم أمس، ذكرت وكالة الأنباء الأردنية في بيان أن الأردن والعراق اتفقا على تمديد العمل بمذكرة تفاهم بشأن استيراد 10,000 برميل يوميا من خام كركوك.

وسيتم نقل النفط إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء، وفقاً للوكالة.