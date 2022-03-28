"يوروجاست" تعلن تجميد أصول لبنانية بقيمة 132 مليون دولار

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت وكالة التعاون القضائي الجنائي التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروجاست) اليوم الاثنين أنها ساعدت في تجميد أصول لبنانية قيمتها 120 مليون يورو (132 مليون دولار) على صلة بتحقيق في غسل أموال.

وأضافت الوكالة في بيان أن الممتلكات والحسابات المصرفية المرتبطة بخمسة أشخاص يُشتبه باختلاسهم نحو 330 مليون دولار صودرت في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا.

ولم تحدد الوكالة هوية المشتبه بهم. وأحجم متحدث باسم يوروجاست عن المزيد من التعليق، ورفض ذكر أسماء المشتبه بهم تماشيا مع قواعد عمل الوكالة.

وشاركت يوروجاست في تنسيق اجتماعات بين الدول التي تحقق مع حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الذي يشتبه الادعاء السويسري بأنه اختلس نحو 330 مليون دولار مع شقيقه رجا، وفقا لرسالة أرسلها المدعي العام السويسري إلى المسؤولين اللبنانيين العام الماضي، والتي كانت رويترز اطلعت عليها. وتحقق أربع دول أخرى على الأقل، منها ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، مع سلامة.

وأكد دبلوماسي من إحدى الدول التي صودرت فيها الأصول أن هذه الخطوة مرتبطة بالتحقيقات مع سلامة وشقيقه.

وذكر البيان أن الأصول المصادرة تضمنت ممتلكات في هامبورج وميونيخ الألمانيتين بنحو 35 مليون يورو ومجمعين عقاريين في باريس قيمتهما 16 مليون يورو وحسابات بنكية في موناكو قيمتها 46 مليون يورو.

وأضاف "يُفترض بأن المشتبه بهم في التحقيق الرئيسي أبرياء حتى تثبت إدانتهم وفقا للقانون".