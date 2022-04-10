ريال يقترب من اللقب وأتلتيكو مهدد بخسارة مركز دوري الابطال

أربيل (كوردستان 24)- اقترب ريال مدريد خطوة أخرى من إحراز لقبه الخامس والثلاثين في الدوري الاسباني لكرة القدم بفوزه السبت على ضيفه خيتافي 2-صفر ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين، مختتمًا أسبوعًا مثاليًا، فيما سقط جاره أتلتيكو حامل اللقب وباتت مشاركته في دوري الأبطال الموسم المقبل مهددة.

ودخل النادي الملكي الى المباراة بعد أن قطع نصف الطريق نحو تجريد تشلسي الإنكليزي من لقب دوري أبطال أوروبا بالفوز عليه الاربعاء في معقله في لندن 3-1 في ذهاب ربع النهائي بفضل ثلاثية الفرنسي كريم بنزيمة، على أن يتجدد اللقاء بينهما الثلاثاء على ملعب "سانتياغو برنابيو".

ورفع نادي العاصمة رصيده الى 72 نقطة على بعد 12 نقطة من إشبيلية الثاني و15 من غريمه الازلي برشلونة الثالث الذي يحل على ليفانتي الاحد ولديه مباراة مؤجلة.

ويدين ريال مدريد بفوزه الثأري الى البرازيلي كازيميرو (38) وظهيره لوكاس فاسكيس (68)، بعد أن سقط ذهابًا صفر-1 أمام خصمه وتعادل معه سلبًا إيابًا في الموسم الماضي.

وكان ريال وضع خلفه هزيمته المذلة على أرضه أمام برشلونة برباعية نظيفة قبل مرحلتين من خلال فوزين خارج الديار، على سلتا فيغو 2-1 بفضل ثنائية أيضًا لبنزيمة، ثم على تشلسي.

وبات الجار أتلتيكو مدريد يواجه خطر عدم بلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد سقوطه بهدف دون رد أمام مضيفه ريال مايوركا، ليصبح على بعد نقطة فقط من ريال بيتيس الخامس الفائز 2-1 خارج أرضه على قادش.

وتجمد رصيد فريق العاصمة عند 57 نقطة في المركز الرابع متساويًا مع برشلونة الثالث الذي خاض مباراتين أقل منه، وفشل باللحاق بإشبيلية الثاني الفائز الجمعة على غرناطة.

وبات أتلتيكو مدريد متقدمًا بفارق نقطة فقط عن بيتيس الخامس قبل سبع مباريات من نهاية الموسم، علمًا أنه يستضيف ريال مدريد في دربي العاصمة في المرحلة 35 وإشبيلية في المرحلة ما قبل الاخيرة.