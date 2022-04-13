ريال مدريد يثأر من تشلسي ويجرده من اللقب في دوري أبطال أوروبا

أربيل (كوردستان 24)- ثأر ريال مدريد الإسباني من ضيفه تشلسي الإنكليزي وجرده من لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم رغم خسارته أمامه 2-3 بعد التمديد في مباراة مجنونة الثلاثاء على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد، في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ويدين ريال بتأهله إلى مهاجميه البديل البرازيلي رودريغو وقائده وهدافه الفرنسي كريم بنزيمة حيث سجل الأول هدف الشرف في الدقيقة 88 مبقياً النادي الملكي في أجواء المنافسة وخوض الشوطين الإضافيين بعدما كان النادي اللندني متقدماً بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها مايسون ماونت (15) والألمانيان أنتونيو روديغر (51) وتيمو فيرنر (75)، فيما سجل الثاني هدف التأهل في الشوط الإضافي الأول (96).

وكان النادي الملكي فاز 3-1 ذهاباً الأربعاء الماضي على النادي اللندني الذي كان أقصاه من نصف النهائي الموسم الماضي.

ويلتقي ريال مدريد في نصف النهائي مواطنه أتلتيكو مدريد أو مانشستر سيتي الإنكليزي اللذين يلتقيان الأربعاء إيابا في مدريد (صفر-1 ذهاباً).

وهي المرة الحادية والثلاثين التي يبلغ فيها ريال مدريد دور الأربعة للمسابقة التي يحمل الرقم القياسي في حصد ألقابها (13)، وتفادى سيناريو عام 2004 عندما ودع المسابقة من ربع النهائي بالذات بخسارته أمام موناكو الفرنسي 1-3 بعدما فاز 4-2 في مدريد.