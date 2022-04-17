سیاسة

حكومة كوردستان تستأنف العمل في مشروع مياه دربنديخان

author_image سوار أحمد
کوردستان وزارة البلديات دربنديخان استئناف اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البلديات والسياحة اليوم الأحد، استئناف العمل في مشروع مياه دربنديخان، الذي توقف سابقا بسبب تفشي وباء كورونا، وتداعياته الاقتصادية.

وأعلنت الوزارة في بيان، انه تم تخصيص ميزانية للمشروع الذي تم تنفيذ نحو 60 بالمئة منه، ومن المقرر الانتهاء من الجزء المتبقي قريبا.

وبحسب البيان، فإن تكلفة المشروع تبلغ 17799100 دولار، ويتم تنفيذه من خلال إحدى الشركات تحت اشراف المديرية العامة للمياه والصرف الصحي، وعلى نفقة وزارة البلديات والسياحة.

جدير بالذكر أن 75 الف من سكان دربنديخان سيستفيدون من المشروع الذي سيحل مشكلة تلوث المياه ونقصها.

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