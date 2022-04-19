العثور على جثث 3 نساء أعدمن في مخيم الهول السوري

أربيل (كوردستان 24)- قالت وسائل إعلام مقربة من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن عثرت على جثث ثلاث نساء تم إعدامهن في مخيم الهول السوري في محافظة الحسكة شمال شرق البلاد.

ونشر مركز روج آفا الإعلامي في موقع تويتر "تم العثور على جثث 3 نساء تم إعدامهن من قبل داعش في مخيم الهول.

وذكرت وكالة أنباء مقربة من الإدارة، ان إحدى النساء عراقية الجنسية، بينما المرأتين الأخرتين غير معروفة جنسيتهما.

وقُتل عراقي يبلغ من العمر 35 عاما بالرصاص في مخيم الهول، يوم الاثنين، حسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره المملكة المتحدة.

وقال المرصد أن الرجل قتل بسلاح صامت.

وأشار تقرير المرصد إلى أن "هذه الجريمة وقعت في مخيم الهول رغم الحملات الأمنية التي شنتها قوات سوريا الديمقراطية والأسايش وقوات مكافحة الإرهاب ضد خلايا داعش خلال شهر آذار الماضي".

وكانت هناك عدة اغتيالات في المخيم في الأشهر الأخيرة.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، يعد مخيم الهول أكبر مخيم للاجئين والنازحين داخليا في سوريا، حيث يستضيف حوالي 56,000 شخص.

معظم سكان مخيم الهول عراقيون وسوريون، لكن المخيم يضم أيضا العديد من العائلات الأجنبية التي يعتقد أن لها صلات بتنظيم داعش.