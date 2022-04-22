سیاسة

مقتل امرأة عراقية رميا بالرصاص في مخيم الهول السوري

author_image سوار أحمد
سوریا مخيم الهول مقتل امرأة داعش

أربيل (كوردستان 24)- أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان يوم الخميس، بمقتل امرأة في مخيم الهول في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

وقال المرصد ومقره بريطانيا، ان المرأة قُتلت يوم الأربعاء على يد عناصر تنظيم داعش.

وتم العثور على جثث ثلاث نساء تم إعدامهن رميا بالرصاص يوم الثلاثاء على يد تنظيم داعش.

كما قتل لاجئ عراقي يبلغ من العمر 35 عاما بالرصاص يوم الاثنين، في القسم الأول من مخيم الهول، حسب ما افاد المرصد يوم الاثنين.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، يعد مخيم الهول أكبر مخيم للاجئين والنازحين داخليا في سوريا، حيث يستضيف حوالي 56,000 شخص.

معظم سكان مخيم الهول عراقيون وسوريون، لكن المخيم يضم أيضا العديد من العائلات الأجنبية التي يعتقد أن لها صلات بتنظيم داعش.

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