سیاسة

الكاظمي يكلّف نجم الجبوري بمهام قائممقام سنجار

"سيشغل نجم الجبوري منصب قائمقام سنجار لحين تعيين إدارة جديدة للقضاء".
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محافظ نينوى نجم الجبوري - صورة أرشيفية
محافظ نينوى نجم الجبوري - صورة أرشيفية
العراق العراق الكاظمي نجم الجبوري سنجار

أربيل (كوردستان 24)- كلّف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي محافظ نينوى نجم الجبوري بمهام قائمقام قضاء سنجار بالوكالة.

وقال نائب محافظ نينوى سيروان روزبياني لكوردستان 24، إن رئيس الوزراء كلّف الجبوري بمهام قائمقام سنجار بالوكالة مع مهامه محافظاً لنينوى.

وتابع "سيشغل نجم الجبوري منصب قائمقام سنجار لحين تعيين إدارة جديدة للقضاء".

يأتي هذا في وقت يشهد فيه القضاء حالة من عدم الاستقرار في ظل التوتر الأمني بين الجيش العراقي والمجاميع الموالية لحزب العمال الكوردستاني.

 

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