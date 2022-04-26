أمن

إقليم كوردستان يحبط مخططاً خطيراً لحزب العمال الكوردستاني

تمكنت قوات مجلس الأمن من ضبط طن من المواد المتفجرة نوع (تي.إن.تي)
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المتهم يونس أحمد قاسم سليمان يدلي باعترافاته
المتهم يونس أحمد قاسم سليمان يدلي باعترافاته
کوردستان إقليم كوردستان مجلس أمن إقليم كوردستان حزب العمال الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب التابعة لمجلس أمن إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء عن إحباط مخطط خطير لحزب العمال الكوردستاني يهدف لزعزعة الاستقرار في الإقليم.

وقالت المديرية في بيان إن أجهزتها المختصة تمكنت من ضبط كمية كبيرة من المواد المتفجرة والمعدات العسكرية في حدود محافظة دهوك.

وجاء في البيان "في إطار الجهود المستمرة لمجلس أمن إقليم كوردستان من أجل ضمان الأمن والاستقرار للمواطنين... تمكنت قوات مجلس الأمن في 17 من الشهر الجاري من ضبط طن من المواد المتفجرة نوع (تي.إن.تي) و10 صواريخ مضادة للدبابات".

وأضاف البيان أن المضبوطات شملت كذلك 23 محركاً يُستخدم في الطائرات المسيرة و1200 قناع واقٍ من الغاز بالإضافة إلى 375 مخزن كلاشينكوف.

وأشار البيان إلى أنه ونتيجة للتحقيقات اعترف المتهم (يونس أحمد قاسم سليمان) بأن جميع المواد والمعدات العسكرية تلقاها من خلال مسؤول عسكري في وحدات حماية الشعب يدعى (رودي حسين)، وذلك بهدف إيصالها إلى مسلحي حزب العمال لاستخدامها في إقليم كوردستان.

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