"ناجحة للغاية".. دبلوماسي بريطاني يكشف أهمية زيارة وفد حكومة كوردستان إلى لندن

أربيل (كوردستان 24)- قال القنصل البريطاني لدى إقليم كوردستان ديفيد هانت اليوم الثلاثاء إن زيارة وفد حكومة الإقليم إلى لندن كانت ناجحة للغاية، مشيراً إلى أنها أثمرت عن اجتماعات بناءة مع رئيس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين في المملكة المتحدة.

وأضاف هانت في تصريح لكوردستان 24، أن الزيارة تناولت جملة من القضايا المحورية الهادفة لتعزيز العلاقات بين بريطانيا وإقليم كوردستان.

وأشار إلى أن "العلاقة التي تربط بريطانيا بإقليم كوردستان علاقة ودية وتاريخية وعميقة"، لافتاً إلى أن "زيارة وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بريطانيا مهمة وإيجابية للغاية".

وشدد هانت على أن "المناقشات مع رئيس وزراء بريطانيا وكبار المسؤولين الحكوميين كانت مهمة جداً، ولا سيما في التجارة والأمن وغيرها من المجالات".

وتابع هانت قائلاً "هذه الزيارات والحوارات تعكس مستقبل العلاقات بين الجانبين".

وأجرى رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني الأسبوع الماضي زيارة رسمية إلى بريطانيا، والتقى مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين البريطانيين وبحث معهم عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.