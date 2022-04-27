سیاسة

هجوم صاروخي يستهدف مواقع في محيط دمشق

author_image سوار أحمد
سوریا الهجوم الاسرائيلي دمشق سوريا

أربيل (كوردستان 24)- قالت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، ان الدفاعات الجوية السورية اعترضت اليوم الأربعاء، هجوما صاروخيا "إسرائيليا" قرب العاصمة دمشق.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية عن مصدر عسكري قوله، إنه "حوالي الساعة 12:41 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه طبريا، مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق".

وقال مراسل "سانا" ان "دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء محيط دمشق" من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا.

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