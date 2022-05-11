سیاسة

مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الاسرائيلي

author_image سوار أحمد
الشرق الاوسط شيرين ابو عاقلة مقتل اسرائيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مقتل مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية.

وقالت الوزارة، في تصريح مقتضب "استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة القطرية، جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين".

وكانت قوة إسرائيلية، قد اقتحمت مدينة جنين، وحاصرت منزلا لاعتقال فلسطيني، مما أدى لاندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة مع عشرات الفلسطينيين.

وأوضح الشهود، أن الجيش أطلق الرصاص الحي تجاه المتظاهرين والطواقم الصحفية، وفق ما نقلت "الجزيرة".

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص على الزميلة شيرين رغم أنها كانت ترتدي سترة الصحافة التي تميزهم عن غيرهم أثناء التغطيات.

يشار إلى أن شيرين أبوعاقلة من الرعيل الأول من المراسلين الميدانيين لقناة الجزيرة.

ولدت شيرين أبوعاقلة في القدس المحتلة عام 1971 في مدينة القدس وهي حاصلة على درجة الباكلوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك بالمملكة الأردنية الهاشمية.

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