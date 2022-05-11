نيجيرفان بارزاني يدعو القوى السياسية إلى تذليل عقبات العملية السياسية في العراق

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأربعاء القوى السياسية العراقية إلى تذليل العقبات التي تعترض العملية السياسية في العراق.

جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس الإقليم مع السفير الروسي لدى العراق إيلبروس كوتراشيف، بحث خلاله آخر التطورات السياسية في العراق.

وذكرت رئاسة إقليم كوردستان على موقعها الإلكتروني أنه جرى في اللقاء أيضاً بحث عملية انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة، إلى جانب علاقات روسيا مع العراق وإقليم كوردستان، والعلاقة بين أربيل وبغداد.

وأكد نيجيرفان بارزاني على ضرورة الحوار بين القوى والأطراف العراقية والتعاون المشترك بينها للتوصل إلى تفاهم واتفاق على تجاوز العقبات والمصاعب التي تعترض سبيل العملية السياسية في البلد.

وتناول اللقاء أيضاً المعارك والمواجهات في أوكرانيا وآثارها وتداعياتها، وعبر الجانبان عن أملهما في نهاية قريبة للحرب والصدام.

وفي محور آخر من الاجتماع الذي حضره القنصل العام الروسي في إقليم كوردستان، تم التباحث حول آخر التطورات في المنطقة بصورة عامة فضلاً عن عدة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك.