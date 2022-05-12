الرئيس بارزاني يوجه رسالة تهنئة لمركز لالش

أربيل (كوردستان 24)- هنأ الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الخميس (12 أيار 2022)، مركز لالش الثقافي، بمناسبة الذكرى الـ29 لتأسيسه.

وجاء ذلك في بيان، أعرب خلاله الرئيس بارزاني عن تهانيه لأعضاء المركز وكافة الأخوات والأخوة الإيزيديين.

ووجه الرئيس بارزاني الشكر لمركز لالش مشيراً أنه منذ تأسيسه كان في خدمة تراث الشعب الكوردي وحماية وتطوير تراث وتقاليد المجتمع الإيزيدي.

وأعرب بارزاني عن تمنياته للمركز بالاستمرارية في الإحياء والتطوير، كما تمنى السعادة والسلام والتوفيق لكافة الأخوة والأخوات الإيزيديين.