مقتل واصابة اشخاص جراء انفجار عبوتين ناسفتين جنوبي دمشق

أربيل (كوردستان 24)- قالت الوكالة السورية الرسمية للأنباء، "سانا"، ان عددا من الأشخاص قتلوا وأصيبوا بجروح اليوم الاثنين، جراء انفجار عبوتين ناسفين بينهما فارق زمني بسيط بريف مدينة الكسوة جنوبي العاصمة دمشق.

ونقلت سانا عن مصدر في شرطة ريف دمشق، ان ثلاثة مدنيين أُصيبوا بجروح فجر اليوم، بانفجار عبوة ناسفة "زرعها إرهابيون في أثناء مرور سيارة في قرية الديرخبية بريف دمشق الجنوبي".

من جهته قال رئيس بلدية الديرخبية بريف الكسوة، أيمن نجار، لإذاعة شام اف إم، ان إحدى العبوتين كانت ملصقة بسيارة في البلدة، والثانية انفجرت بالقرب من مكان انفجار العبوة الأولى بفارق زمني بسيط بين الانفجارين مخلّفة قتيلين وعددا من الجرحى.

ولم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاستهداف، كما لم تصدر إحصائية رسمية عن الأضرار الناجمة عنه حتى لحظة تحرير هذا الخبر.