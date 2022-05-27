"حقوق الانسان" تدين مقتل طفلين واصابة آخرَين في هجوم "عمالي" بمحافظة دهوك

أربيل (كوردستان 24)- أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في إقليم كوردستان بشدة، مقتل طفلين وإصابة ثالث، في قصف لمسلحي حزب العمال الكوردستاني، في محافظة دهوك.

وقالت الهيئة في بيان، انه "اثر قصف وحشي من جانب حزب العمال الكوردستاني يوم الخميس، استشهد طفلان وأصيب ثالث في قضاء آميدي العمادية)"، وأضافت "نحن في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ندين بشدة الهجمات على المدنيين عامة والأطفال بشكل خاص".

وطالب البيان "العمال الكوردستاني"، بالكف عن هذه "الأعمال اللا إنسانية"، واحترام سيادة إقليم كوردستان والكف عن استخدام أراضي الإقليم لاهدافه الخاصة".

وأفادت مديرية مكافحة الإرهاب في كوردستان مساء الخميس، أن عناصر حزب العمال الكوردستاني، أطلقوا صاروخين على قرية (أردنا) التابعة لناحية بامرني التابعة لناحية آميدي (العمادية) بمحافظة دهوك، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة 2 آخرين.