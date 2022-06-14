صحة وبیئة

الصحة العراقية: تسجيل 1000 حالة اختناق جراء موجة الغبار الأخيرة في عموم البلاد

author_image سوار أحمد
العراق وزارة الصحة العراقية موجة الغبار حالات الاختناق

أربيل (كوردستان 24)-  أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء، تسجيل 1000 حالة اختناق مختلفة الشدة، في عموم مناطق ومدن البلاد، وذلك جراء العاصفة الترابية الأخيرة التي اجتاحت البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صوتي، إن عدد حالات الاختناق التي وصلت إلى المراكز الصحية التابعة للوزارة، في بغداد وباقي المحافظات، بعد موجة الغبار الأخيرة، بلغت الف حالة، مختلفة الشدة.

واكد  البدر أن "كافة هذه الحالات تلقت الخدمة والرعاية الطبية اللازمة، ومعظم الحالات تحسنت حالاتهم الصحية، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة".

وأشار الى إن "بعض تلك الحالات تحتاج إلى رعاية أكثر وهي ترقد في المؤسسات الصحية لتلقي العلاج".

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