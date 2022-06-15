أمن

بعد مطاردة و"جهد ميداني".. قوات الأمن تفكك خلية اغتيالات في ديالى

من بين المطلوبين مسؤول "كان يشغل منصب ما يسمى شرعي قاطع العظيم التابع لولاية ديالى"
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صورة أرشيفية - تصوير: AYMAN OGHANNA
صورة أرشيفية - تصوير: AYMAN OGHANNA
العراق العراق قوات الأمن ديالى داعش

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت قوات الأمن العراقية اليوم الأربعاء اعتقال أربعة أفراد من خلايا تنظيم داعش بينهم مسؤول كان يتولى المهام الشرعية في محافظة ديالى.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، وهي منفذ إعلامي تابع للقوات المسلحة، أن الأجهزة الأمنية تمكنت "من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين صادرة بحقهم مذكرات قضائية" وفق قانون مكافحة الإرهاب.

وأضافت أن المطلوبين يشكلون "مفرزة أمنية مهمتها تنفيذ الاغتيالات".

وأشارت الخلية إلى أن من بين المطلوبين مسؤولاً "كان يشغل منصب ما يسمى شرعي قاطع العظيم التابع لولاية ديالى، والثاني معاون آمر القاطع وإثنين من الإرهابيين لذات الولاية الإرهابية".

وقالت قوات الأمن إن عملية الاعتقال تمت "بناءً على معلومات استخبارية وجهد ميداني". ولم تذكر المحل الذي تمت فيه المطاردة على وجه التحديد.

وتعتقل قوات الأمن بصورة شبه يومية عناصر من تنظيم داعش في مناطق متفرقة من البلاد، وعلى الرغم من ذلك لا يزال التنظيم يشن هجمات متفرقة ولا سيما خارج المدن.

وأعلن العراق النصر على تنظيم داعش عام 2017 بعد حرب مدمرة امتدت لنحو ثلاث سنوات، وانتهت بإعادة السيطرة على ثلثي مساحة البلاد التي استولى عليها التنظيم عام 2014.

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