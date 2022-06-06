بالتعاون مع أجهزة أمن كوردستان.. مكافحة الإرهاب العراقي يطيح بستة من قادة داعش

أربيل (كوردستان 24)- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي اليوم الأحد اعتقال عدد من قادة تنظيم داعش، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان.

وقال الجهاز في بيان إنه بعد "الزيارات والتفاهمات" المتبادلة مع أجهزة أمن إقليم كوردستان "وصل التنسيق المشترك بين الطرفين لأعلى مستوياته الممكنة فمن خلال المعلومات الاستخبارية الدقيقة والجهد المشترك نعلن لكم الإطاحة بالقيادات الإرهابية التي تنتمي لعصابات داعش".

وأضاف أن أعضاء داعش الذين اعتقلوا، هم كل "الإرهابي المكنى أبو محمد ويعمل حاليا كإداري مسؤول عن ملف القتلى والملقى القبض عليهم في قاطع دجلة حيث ألقي القبض عليه بمحافظة (صلاح الدين - الشرقاط)".

وأشار جهاز مكافحة الإرهاب إلى أن "الإرهابي (م.ع) وهو على رأس الأسماء المطلوبة للأجهزة الأمنية العراقية والذي يشغل منصبا هاما جدا في التنظيم المهزوم"، لافتا إلى أن "العملية نفذت بالتنسيق مع قوات مكافحة الإرهاب في أربيل".

ومن بين المعتقلين، "معاون الأمير العسكري لقاطع الفلاحات - الفلوجة الإرهابي المكنى (أبو آية) ونفذت العملية أيضا بالتنسيق مع قوات مكافحة الإرهاب في أربيل"، بالإضافة إلى "مسؤول مضافات ما يعرف بقاطع زوبع- ولاية الجنوب الإرهابي المكنى أبو أمجد والذي أطيح به بالتنسيق مع جهاز أسايش محافظة السليمانية"، حسبما جاء في البيان.

وقال إن الإرهابي الآخر يكنى "أبو فهد وهو عنصر أشترك بتنفيذ الهجمات على الأجهزة الأمنية والمواطنين في شمال محافظة بابل وألقي القبض عليه بالتعاون مع أسايش السليمانية"، وكذلك "الإرهابي (ر.ر) والذي كان يعمل في معسكرات ما تعرف بولاية الفلوجة".

وبحسب بيان جهاز مكافحة الإرهاب العراقي فإن "النجاحات والعمليات المشتركة المتحققة والثقة المتبادلة بين أجهزتنا الأمنية أتت من عمل إداري حثيث استند على دعم القائد العام للقوات المسلحة للجهود المبذولة في مكافحة فلول الإرهاب داخل ربوع وطننا العزيز".

وكان العراق قد أعلن في عام 2017 تحقيق النصر على داعش، إلا أن التنظيم المتطرف لا يزال يشن هجمات متفرقة ولا سيما في محيط المدن.