كوردستان تعزز الخزين الاستراتيجي للعراق من "الذهب الأصفر"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التجارة العراقية اليوم الثلاثاء عن شراء أكثر من مليوني طن من القمح المحلي حتى الآن خلال الموسم التسويقي الحالي من المحافظات وإقليم كوردستان.

ويحتاج العراق عموماً لشراء ما لا يقل عن ثلاثة ملايين طن من القمح في إطار مخزونه الاستراتيجي في ظل الجفاف وشح الأمطار وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت وزارة التجارة على صفحتها الرسمية في فيسبوك، إن إجمالي الكميات المسوقة منذ انطلاق عملية التسويق في التاسع من نيسان أبريل الماضي ولغاية استلام آخر كمية من اليوم بلغ 2,011,249 طناً، من معظم المحافظات بالإضافة إلى محافظات إقليم كوردستان.

ويعدّ العراق مستورداً رئيسياً للحبوب، وسبق أن اتخذ سلسلة إجراءات لتدبير مخزونات استراتيجية من القمح ومنها استيراد كميات من أستراليا وكندا وأمريكا.

وسبق أن ذكرت وزارة التجارة العراقية أن البلاد تحتاج إلى 1.3 مليون طن من القمح للأشهر الأولى من العام المقبل، وأشارت حينها إلى أن القمح المسوّق للموسم الحالي ومخصصات قانون الأمن الغذائي "ستؤمنان حاجة العراق حتى نيسان من العام المقبل".

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يأتي هذا في وقت توقع فيه إقليم كوردستان أن يصل إنتاج القمح لهذا العام إلى 400 ألف طن، فيما يُقدر الطلب بنحو مليون طن سنوياً. اقرأ المزيد.

وسبق أن توقعت وزارة الزراعة العراقية أن ينخفض ​​إنتاج القمح هذا العام إلى 2.5 مليون طن، بينما تحتاج البلاد إلى نحو ستة ملايين سنوياً.