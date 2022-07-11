مقترح أمريكي يثير حفيظة إيران وتعتبره "استفزازا" يهدد أمن الشرق الأوسط

أربيل (كوردستان 24)- اعتبرت طهران مقترحا أمريكيا، بتعزيز التعاون بين حلفائها الاقليميين في مجال الدفاع الجوي للمنطقة خطوة "استفزازية" قد تهدد الأمن في المنطقة.

ومن المقرر أن يقوم الرئيس الأمريكي جوبايدن بجولة شرق أوسطية تشمل الضفة الغربية المحتلة إسرائيل التي يطير منها إلى جدة في رحلة مباشرة تعتبر سابقة بين الدولة العبرية والسعودية اللتين لا تربط بينهما علاقات رسمية.

ويأتي الموقف الإيراني ردا على إعلان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي الخميس أن زيارة بايدن الأسبوع المقبل، سيتخللها نقاش مسألة "تعزيز التعاون الاقليمي ولا سيما في مجال الدفاع الجوي" بين حلفاء واشنطن في مواجهة طهران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان ليل السبت إن "طرح هذه المسألة استفزازي والجمهورية الإسلامية الإيرانية تنظر إلى هذه التصريحات من منظور التهديدات ضد الأمن القومي والإقليمي".

وأضاف "إن محاولة ايجاد مخاوف أمنية جديدة في المنطقة لن تؤدي سوى إلى إضعاف الأمن الاقليمي المشترك وتأمين المصالح الأمنية للكيان الصهيوني"، في إشارة لإسرائيل.

ومن المقرر أن يزور بايدن إسرائيل والضفة الغربية المحتلة من 13 إلى 15 تموز/يوليو، على أن يتوجه بعدها إلى جدة في رحلة مباشرة تعتبر سابقة بين الدولة العبرية والسعودية اللتين لا تربط بينهما علاقات رسمية.

وأكد كيربي أنه خلال زيارة البلدين الحليفين للولايات المتحدة، سيناقش بايدن "تعزيز التعاون الإقليمي، ولا سيما في مجال الدفاع الجوي".

وأضاف "نُواصل العمل على أُطر وقدرات دفاع جوي متكاملة في كل أنحاء هذه المنطقة" بسبب "مخاوف تتعلق بإيران وقدراتها المتزايدة والمتنامية (في مجال) الصواريخ البالستية، ناهيك عن دعمها المستمر للإرهاب في أنحاء المنطقة".

وتابع "نحن نتحدث في شكل ثنائي مع دول المنطقة بشأن قدرات الدفاع الجوي ونستكشف فكرة دمج هذه القدرات" في إطار مشترك لتوفير "تغطية (جوية) أكثر فاعلية للتعامل مع التهديد الإيراني المتزايد".

وحذر كنعاني من أن "دخول الأجانب في أي عملية إقليمية لا يوفر الأمن والاستقرار، بل هو بحد ذاته السبب الرئيسي في خلق التوتر والانقسام الإقليمي"، معتبرا أن "توفير أرضية لزيادة وجود ودور أمريكاا في آليات الأمن الإقليمي لن يؤدي إلا إلى انعدام الأمن وعدم الاستقرار وانتشار الارهاب على المستوى الإقليمي".