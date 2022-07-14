مجلس أمن إقليم كوردستان: مقتل منفذي هجوم قرية خدرجيجة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس أمن إقليم كوردستان في بيان له اليوم، تم الانتقام من الارهابيين الذين قاموا بالهجوم على قرية خدرجيجة واستشهد اثر الهجوم ثلاثة مدنيين وكانوا أشقاء، بالاضافة لاستشهاد 10 من جنود قوات البيشمركة.

ليلة 2\3 كانون الاول 2021، شن ارهابيوا داعش هجوماً على قرية خدرجيجة في منحدرات جبل قرجوخ في قضاء مخمور، واستشهد في الهجوم ثلاثة مدنيين وكانوا أشقاء بالاضافة لعشرة جنود من قوات البيشمركة.

وبعد الهجوم قال الرئيس بارزاني في بيان له، "طالب فيه بضرورة الانتقام لشهداء قرية خدرجيجة وشهداء البيشمركة من ارهابيي داعش الذين قاموا بالهجوم".

وفي آخر تطور له، أعلن مجلس أمن إقليم كوردستان اليوم في بيان، " أنه تم استهداف المهاجمين على قرية خدرجيجة وقتلهم، بالاضافة لاعتقال مساعد لوجستي لداعش" .

وجاء في البيان، "بعد تحقيقات دقيقة وبناءً على معلومات استخبارية استطعنا تحديد المكان الذي يختبئ فيه الارهابيين، وكانوا في مناطق تقع ضمن حدود الحكومة الفدرالية".

وأضاف البيان أيضاً، "بالتنسيق مع القوات العراقية وقوات التحالف الدولي ضد داعش، استطعنا استهداف وقتل الارهابي حاجم محمد رشيد ربيع الاسحاقي وثلاثة ارهابيين اخرين كانوا برفقته".

وكشف البيان، "أنه تم اعتقال شخص باسم ( ق.ي.ح.أ) كان يوصل المساعدات اللوجستية للارهابيين".