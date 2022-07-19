أسعار الدولار والعملات الأجنبية في أسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار = 148600 دينار
100 يورو = 155500 دينار
100 جنيه إسترليني = 177500 دينار
100 ليرة تركية = 8500 دينار
100 ألف تومان إيراني = 4750 دينار
دينار أردني واحد = 2015 ديناراً
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 408000 دينار
مثقال عيار 21 = 365000 دينار
مثقال عيار 18 = 313000 دينار