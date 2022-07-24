كوردستان تواصل حملة ضبط الأسلحة غير المرخصة واللجنة الأمنية تجتمع بشأن 3 نقاط

أربيل (كوردستان 24)- تواصل السلطات الأمنية في إقليم كوردستان، حملة ضبط الأسلحة غير المرخصة التي بدأتها في وقت سابق، في وقت اجتمعت فيه اللجنة الأمنية العليا في الإقليم اليوم الأحد، لبحث ثلاث نقاط بخصوص الحملة.

وقالت مراسلة كوردستان 24 ريناس أحمد، ان "هذا هو الاجتماع الأول للجنة الأمنية العليا المشكلة لمصادرة الأسلحة غير المرخصة في إقليم كوردستان، ويجري الاجتماع تحت إشراف وزير الداخلية ريبر أحمد".

‏وأضافت أن "الاجتماع سيناقش عددا من النقاط الرئيسية، أهمها مستوى تنفيذ حملة ملاحقة وضبط الأسلحة غير المرخصة، ثانيا العوائق والعراقيل أمام سير الحملة، وثالثا الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لضمان استمرار هذه الحملة وتحقيق غاياتها".

وأطلق إقليم كوردستان حملة وضع اليد على السلاح المنفلت في وقت سابق بناء على توجيهات رئيس الإقليم مسرور بارزاني الذي وجه وزارة الداخلية، بإغلاق أماكن بيع وشراء الأسلحة، كما حث المواطنين على تسليم أسلحتهم غير المرخصة.

وجاءت هذه الخطوة بعد ارتفاع نسبة الجرائم وتزايد حوادث إطلاق النار في مناطق متعددة من الإقليم، ومنها الحادثة التي أودت بحياة أستاذين جامعيين في أربيل.