مجتمع

تربية إقليم كوردستان تحدد موعد انطلاق العام الدراسي الجديد

الأيام الثلاثة الأولى من الدوام ستخصص لإعداد برنامج خاص لجميع المراكز التعليمية
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان تربية كوردستان العام الدراسي الجديد

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة التربية في إقليم كوردستان اليوم الأحد إن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2022 - 2023 يبدأ مطلع أيلول سبتمبر المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة سامان سيويلي في بيان إن مجلس وزارة التربية قرر أن ينطلق العام الدراسي الجديد في 13 من أيلول سبتمبر المقبل.

وأضاف أن الأيام الثلاثة الأولى من الدوام ستخصص لإعداد برنامج خاص لجميع المراكز التعليمية، على أن يتم تزويدها بكامل التفاصيل لاحقاً.

وكان وزير التربية آلان حمه سعيد قال مؤخراً إن وزارته رصدت مبالغ مالية كبيرة للنهوض بالقطاع التربوي في الإقليم، كذلك أعلن إعادة 13 ألف طفل إلى المدرسة.

وأشار إلى تخصيص 46 ملياراً و526 مليون دينار لبناء حزمة من المدارس الجديدة في جميع أنحاء إقليم كوردستان، فضلاً عن إعادة تأهيل تجديد 635 مدرسة وروضة أطفال ومعهداً.

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