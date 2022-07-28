سیاسة

البيشمركة تُحبط محاولة هجوم جديد على حقل كورمور الغازي

author_image سوار أحمد
کوردستان البيشمركة حقل كورمور اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت قوات البيشمركة إحباطها لمحاولة هجوم جديد، على حقل كورمور للغاز في محافظة السليمانية.

وقالت قيادة اركان قوات السبعين في البيشمركة يوم الأربعاء، انها أحبطت محاولة لهجوم آخر على حقل كورمور الغازي، وذلك بعد يومين على استهدافه.

وقالت رئاسة الأركان في بيان، انه "بعد التحري واعتمادا على معلوماتنا الاستخبارية تمكنت قواتنا من إحباط محاولة استهداف للحقل مساء يوم الأربعاء".

واضاف البيان ان "القوات تمكنت من العثور على سيارة من نوع كيا كان من المخطط ان يتم تنفيذ الهجوم عبرها بواسطة قذائف صاروخية".

وسقطت ثلاثة صواريخ على حقل خورمور للغاز في بلدة جمجمال بمحافظة السليمانية بإقليم كوردستان، الاثنين الماضي، دون وقوع أضرار أو إصابات.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل إن الهجوم يهدف لتقويض استقرار العراق وازدهار الإقليم.

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