قتلى ومفقودين جراء سيول ضربت مناطق قرب طهران

أربيل (كوردستان 24)- تعرضت عدة مناطق قرب العاصمة الإيرانية طهران إلى سيول أودت بحياة 6 أشخاص ولا يزال آخرون في عداد المفقودين.

للمرة الثانية خلال أسبوع يلقى اشخاص مصرعهم نتيجة فيضانات وسيول ناجمة عن أمطار غزيرة حيث اودى الفيضان الأولى بحياة 22 شخصاً على الأقل في محافظة فارس.

قال مدير جمعية الهلال الأحمر الإيرانية بير حسين كوليوند للتلفزيون الرسمي "حتى الآن، قتل خمسة أشخاص وأصيب تسعة بجروح جراء السيول في قرية إمام زاده داوود" الواقعة الى الغرب من العاصمة، بينما عثرت فرقة من خلية الأزمة في طهران شرق العاصمة على جثة شخص قضى جراء السيول، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

وأوضح مدير الجمعية أن الأمطار الغزيرة التي هطلت اعتبارا من ليل الأربعاء، أدت لانزلاق التربة في القرية، ما تسبب باحتجاز عدد من السيارات في الوحل.

وأكد وزير الداخلية أحمد وحيدي الذي وصل الى المنطقة المنكوبة، تواصل البحث عن مفقودين في محافظة طهران.

وأشار إلى أن كميات الوحول التي اجتاحت قرية امام زاده داوود، وصل ارتفاعها أحيانا الى أربعة أمتار.

ويعد المناخ في جنوب إيران ووسطها جافا الى حد كبير، الا أن هذه المناطق شهدت فيضانات في مراحل متعددة.

ويرى العلماء أن التغير المناخي يزيد من حدة مظاهر المناخ القصوى، بما يشمل الجفاف إضافة الى احتمال ارتفاع حدة العواصف والمطر.