سيول ايران تودي بحياة سبعة سُياح عراقيين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن نائب محافظ خرسان الإيرانية، ان سبعة سُياح عراقيين لقوا حتفهم عندما انقلبت بهم حافلتهم نتيجة الفيضانات .

وقالت وسائل إعلام إيرانية عن نائب محافظ خراسان محسن داوري قوله "ان 12 سائحاً عراقياً كانوا في طريقهم لزيارة ضريح الامام زادة قرب مدينة مشهد، واجتاحت السيول حافلتهم، ما أدى الى وفاة سبعة من الركاب، خمسة منهم نساء، وفُقِد ثلاثة آخرين.

وحسب احصائات الحكومة الإيرانية، فان أكثر من مليونين عراقي يزورون ايران سنوياً، وخاصة مدينة مشهد الإيرانية.

وحصلت فيضانات وسيول في عدة مدن إيرانية، توفي على إثرها 69 شخصاً.