سیاسة

سيول ايران تودي بحياة سبعة سُياح عراقيين

أكثر من مليونين عراقي يزورون ايران سنوياً، وخاصة مدينة مشهد الإيرانية
author_image مظفر مزوري
سيول تضرب مناطق عديدة في جنوب إيران
سيول تضرب مناطق عديدة في جنوب إيران
العراق فيضانات سيول ايران

أربيل (كوردستان 24)- أعلن نائب محافظ خرسان الإيرانية، ان سبعة سُياح عراقيين لقوا حتفهم عندما انقلبت بهم حافلتهم نتيجة الفيضانات .

وقالت وسائل إعلام إيرانية عن نائب محافظ خراسان محسن داوري قوله "ان 12 سائحاً عراقياً  كانوا في طريقهم لزيارة ضريح الامام زادة قرب مدينة مشهد، واجتاحت السيول حافلتهم، ما أدى الى وفاة سبعة من الركاب، خمسة منهم نساء، وفُقِد ثلاثة آخرين.

وحسب احصائات الحكومة الإيرانية، فان أكثر من مليونين عراقي يزورون ايران سنوياً، وخاصة مدينة مشهد الإيرانية.

وحصلت فيضانات وسيول في عدة مدن إيرانية، توفي على إثرها 69 شخصاً.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف