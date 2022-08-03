نيجيرفان بارزاني: لا يمكن فصل الديانة الإيزيدية عن كوردستان والأوضاع في العراق "خطيرة"

أربيل (كوردستان 24)- اكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء 3 آب أغسطس 2022، انه لا يمكن فصل الديانة الإيزيدية عن كوردستان، مؤكدا في الوقت نفسه ان الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، قد وصلت الى مراحل خطيرة.

وجاءت تصريحات نيجيرفان بارزاني في كلمة له خلال المراسم التي أقيمت في محافظة دهوك، في الذكرى السنوية الثامنة للإبادة الجماعية بحق الإيزيديين على يد تنظيم داعش، في سنجار.

وقال نيجيرفان بارزاني، ان ما حدث في سنجار، يمثل صفحة أخرى من الدم فی تاریخ كوردستان و"إبادة جماعية" أخرى بحق الإيزيديين، راح ضحيته 5 آلاف إيزيدي من النساء والأطفال والرجال، مبيناً أن 2717 منهم لا يزالون مختطفين.

وأشار إلى أن "هذه الأرقام مؤسفة، ولا بد أن تكون هذه المأساة ماثلة أمام أنظارنا دائماً للعمل على عدم تكرارها والتخفيف من آثارها"، مبيناً أن "ما حصل جرح عميق ومفتوح ولن ينسى بسهولة".

ووجه رئيس الإقليم الشكر لقوات التحالف لمساندتها قوات البيشمركة في الحرب على داعش، مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود لتعريف ما حصل باعتباره جريمة إبادة جماعية.

واضاف إن "الإيزيدية دين عريق في كوردستان ولا يمكن فصل الإيزديين عن كوردستان، ومن الضروري أن يبقى الإيزيديون على أرضهم في سنجار وألا يتخلوا عنها"، محذراً من أن "هجرة الإيزيديين خطر كبير".

من جهة أخرى حذر نيجيرفان بارزاني، من الأوضاع السياسية والأمنية التي يشهدها العراق، مؤكدا ان الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد تشهد توترا كبيرا، وقد وصلت الى مرحلة "خطيرة"، وتحتم على الجميع ان يتعاونوا لحفظ أمن واستقرار البلاد.

وبشأن الأوضاع في إقليم كوردستان، أكد نيجيرفان بارزاني ان الوضع في الإقليم يتطلب التفاهم والتلاحم بين كافة الأطراف الكوردستانية أكثر من أي وقت مضى، مؤكدا على ضرورة تخطي الخلافات القائمة المتعلقة بالانتخابات التشريعية في الإقليم، واجراؤها في الموعد المحدد.