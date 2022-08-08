سیاسة

المالكي: لا تغيير للنظام ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة البرلمان المنتخب

المالكي: لا حل للبرلمان ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة الجلسات النيابية
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نوري المالكي خلال كلمة اليوم - صورة: كوردستان 24
نوري المالكي خلال كلمة اليوم - صورة: كوردستان 24
العراق العراق المالكي عاشوراء خطاب

أربيل (كوردستان 24)- استبعد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اليوم الاثنين حل البرلمان الاتحادي أو تغيير النظام أو إجراء انتخابات مبكرة إلا بعد استئناف الجلسات النيابية للمجلس المنتخب.

وأدلى المالكي بكلمته هذه في خطاب بثه التلفزيون بمناسبة ذكرى عاشوراء، فيما يعتصم آلاف الصدريين محيط البرلمان للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

ويعد المالكي أحد أبرز خصوم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ولطالما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بشأن الصراع على تشكيل الحكومة.

وقال المالكي "لا بد من استثمار نهضة الحسين عليه السلام لنبقى صامدين في جبهته، مجاهدين في قضيته من أجل بقاء عراق الحسين قوياً منيعاً عصياً على المؤامرات ومحاولة التطاول عليه وعلى شعبه باستهداف وحدته تارة وهيبة دولته واستباحة أرضه وسيادته تارة أخرى".

وسبق أن اتهم المالكي أنصار التيار الصدري بـ"إسقاط" السلطة التشريعية وإشاعة "أجواء الرعب والخوف"، ودعا إلى الحوار والتفاهم.

وفي كلمته اليوم، أضاف المالكي، وهو أحد قادة الإطار التنسيقي المنافس للصدريين، أن "وحدة الصف هي الخط الحسيني ونبذ الفوضى والانفلات هو الخط الحسيني والوقوف بوجه المتجاوزين هو الخط الحسيني والصمود حتى النصر حتى أو الشهادة هو الخط الحسيني".

وقال إن "العراق بلد المكونات، وشعبه يتشكل من مذاهب ومكونات وقوميات، ولا يمكن أن تفرض إرادة عليه إلا إرادة كامل الشعب وعبر مؤسساته الدستورية التي يمثلها مجلس النواب المنتخب".

وتابع "فلا حل للبرلمان ولا تغيير للنظام ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة المجلس إلى الانعقاد وهو الذي يناقش هذه المطالب، وما يقرره نمضي به لأن العراق ونظامه أمانة في أعناقنا".

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