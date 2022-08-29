سیاسة

واشنطن تعلّق على "الاضطرابات" في العراق: آن الأوان للحوار لا المواجهة

"لا ينبغي تعريض أمن العراق واستقراره وسيادته للخطر"
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دخل أنصار الصدر للقصر الحكومي
دخل أنصار الصدر للقصر الحكومي
العراق العراق القصر الحكومي

أربيل (كوردستان 24)- قالت السفارة الأمريكية لدى العراق اليوم الاثنين إن الاضطرابات الحاصلة وتصاعد التوترات في العراق "مثيرة للقلق".

وذكرت السفارة في بيان أن "تقارير الاضطرابات في جميع أنحاء العراق اليوم مثيرة للقلق حيث لا تسمح للمؤسسات العراقية بالعمل".

وجاء في البيان "تشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء تصاعد التوترات وتحث جميع الأطراف على أن تظل سلمية وأن تمتنع عن القيام بأعمال يمكن أن تؤدي إلى دوامة من العنف".

وأضافت السفارة أنه "لا ينبغي تعريض أمن العراق واستقراره وسيادته للخطر"، مشيرة إلى أنه "حان الوقت الآن للحوار لحل الخلافات، وليس من خلال المواجهة".

وأشارت إلى أن "الحق في الاحتجاج العام السلمي هو عنصر أساسي في جميع الديمقراطيات، ولكن يجب على المتظاهرين أيضاً احترام مؤسسات وممتلكات الحكومة العراقية، التي تنتمي إلى الشعب العراقي وتخدمه ويجب السماح للمؤسسات بممارسة عملها".

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