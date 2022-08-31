اقتصاد

حكومة كوردستان تمدّد حظر استيراد الطماطم دعماً للمنتج المحلي

author_image سوار أحمد
کوردستان وزارة الزراعة استيراد الطماطم

 أربيل (كوردستان 24)- قررت وزارة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان اليوم الأربعاء، تمديد حظر الاستيراد المفروض على واردات الطماطم والخيار، لفترة غير محددة من الزمن.‏

وقالت الوزارة في كتاب صدر عن وزيرة الزراعة بيكر طالباني، ان القرار جاء بهدف حماية وتطوير المنتجات الزراعية، وحماية محاصيل المزارعين المحليين.‏

‏كما قررت الوزارة فرض ضرائب على المنتجات الغذائية المستوردة.‏

واكدت حكومة اقليم كوردستان الجديدة انها ستدعم القطاع الزراعي والمنتجات المحلية في مسعى لتنويع مصادر الدخل.

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