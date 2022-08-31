حكومة كوردستان تمدّد حظر استيراد الطماطم دعماً للمنتج المحلي
أربيل (كوردستان 24)- قررت وزارة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان اليوم الأربعاء، تمديد حظر الاستيراد المفروض على واردات الطماطم والخيار، لفترة غير محددة من الزمن.
وقالت الوزارة في كتاب صدر عن وزيرة الزراعة بيكر طالباني، ان القرار جاء بهدف حماية وتطوير المنتجات الزراعية، وحماية محاصيل المزارعين المحليين.
كما قررت الوزارة فرض ضرائب على المنتجات الغذائية المستوردة.
واكدت حكومة اقليم كوردستان الجديدة انها ستدعم القطاع الزراعي والمنتجات المحلية في مسعى لتنويع مصادر الدخل.