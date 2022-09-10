القوات الأمنية في دهوك تحرر طفلة خطفت في الموصل

أربيل (كوردستان 24)- قال الشيخ مزاحم الحويت المتحدث باسم العشائر العربية في نينوى أن القوات الأمنية في محافظة دهوك تمكنت من تحرير طفلة كانت قد خطفت في الموصل.

وقال المتحدث باسم العشائر العربية في نينوى الشيخ مزاحم الحويت لـ كوردستان 24 "بجهود القوات الأمنية من الاسايش والشرطة في محافظة دهوك، تم تحرير الطفلة "هيا مهند مزاحم الطائي" والتي كانت قد خطفت من داخل مستشفى الخنساء بتاريخ 9 سبتمبر 2022".

وأضاف الشيخ مزاحم "تم إلقاء القبض على المرأة التي قامت باختطاف الطفلة، وهي من أهالي مدينة الموصل، هربت الى دهوك ومعها الطفلة المخطوفة".

وقدم الحويت شكره لحكومة إقليم كوردستان ووزير داخلية إقليم كوردستان والقوات الأمنية من الاسايش والشرطة في دهوك، على جهودهم التي بذلوها من أجل تحرير الطفلة "هيا".