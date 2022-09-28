خطط سنوية وخدمات وإصلاحات تنعش قطاع السياحة في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- يعتبر قطاع السياحة أحد مصادر الدخل الرئيسية في إقليم كوردستان بسبب عامل الأمان والاستقرار الذي يتمتع به الإقليم إلى جانب طبيعة البلاد الخلّابة.

منذ بداية شهر كانون الثاني وحتى أيلول عام 2022، زار إقليم كوردستان أكثر من خمسة ملايين سائح، حيث تنوي الحكومة وضع خطة سياحية متكاملة لجذب المزيد من السياح في عام 2023، حسب ما أفادت هيئة الاستثمار.

وتضاعف عدد السياح الوافدين إلى إقليم كوردستان ثلاث مراتٍ مقارنةً بالسنوات السابقة، فبالإضافة إلى المناخ الملائم وتوافر الأماكن السياحية، فإن اهتمام الحكومة بقطاع السياحة أدى إلى جذب المزيد من السياح لزيارة الإقليم.

وتقول نسرين حسين احدى السائحات التي تزور إقليم كوردستان باستمرار لكوردستان 24، "أتيت من البصرة إلى إقليم كوردستان الذي يتمتع بمناخٍ خاص، مشيرةً إلى أنها "تزور أربيل مرةً كل شهر".

وتؤكد نسرين "عندما أزور الإقليم أعلم كم نحن محرومون من الخدمات، فأنا أتيت من البصرة حيث تكمن منابع النفط، لكنها للأسف منطقة مدمرة"، مضيفةً "أتمنى أن تبقى كوردستان مزدهرةً".

وفي مقابلةٍ له مع كوردستان 24 يوجه عيسى الشمري شكره لشعب كوردستان قائلاً "نسأل الله أن يحفظ كوردستان وشعبها، ونشكركم لأن بابكم مفتوحٌ دائماً أمام قدومنا"، لافتاً إلى أن "بلدكم جميل، ونحن مرتاحون هنا".

ويؤكد عيسى أن "كوردستان مزدهرة وتتمتع بالأمان الذي وهبه الله لشعبها، مشدداً على أن "هذا الأمان هو مصدر الحياة هنا".

وفي مقابلةٍ له مع كوردستان 24 يوجه عيسى الشمري شكره لشعب كوردستان قائلاً "نسأل الله أن يحفظ كوردستان وشعبها، ونشكركم لأن بابكم مفتوحٌ دائماً أمام قدومنا"، لافتاً إلى أن "بلدكم جميل، ونحن مرتاحون هنا".

ويؤكد عيسى أن "كوردستان مزدهرة وتتمتع بالأمان الذي وهبه الله لشعبها، مشدداً على أن "هذا الأمان هو مصدر الحياة هنا".

عدا عن تنفيذها خطط عام 2022 في فتح الأماكن السياحية الجديدة بوجه الزوار وتحسين الخدمات العامة، فإن هيئة السياحة التابعة لإقليم كوردستان بدأت استعدادها لعام 2023، بما في ذلك إعداد قانون السياحة وعقد مؤتمرٍ دولي حول الاستثمار السياحي.

وتقول رئيسة هيئة السياحة في إقليم كوردستان أمل جلال لكوردستان 24، "وضعنا خطةً لجذب السياح مدتها ثمانية سنوات، وأعلناها أثناء اجتماعنا مع رئاسة مجلس الوزراء".

وتضيف أمل جلال "لقد ناقسنا مع مجلس الوزراء أوجه القصور في قطاع السياحة، وكيف يمكننا وضع كوردستان على الخارطة العالمية لجذب السياح".

ونشط القطاع السياحي في إقليم كوردستان خلال العامين الماضيين، وذلك نتيجة لاستقرار أوضاع الإقليم الأمنية، إلى جانب الطبيعة الخلابة والجذابة.