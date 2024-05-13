إقليم كوردستان يسعى إلى تسويق فائض إنتاجه من البيض والدواجن

أربيل (كوردستان24)- أعلن مدير الثروة الحيوانية في إقليم كوردستان فراس صديق، إمكانية الإقليم انتاج أكثر من 280 طناً من لحوم الدواجن سنوياً، حيث يسعى الإقليم إلى تسويق فائض إنتاجه.

وقال صديق، اليوم الاثنين 13 أيار 2024، لـ كوردستان24، "خلال الـ 4 سنوات الماضية، ازداد انتاج الدواجن من اللحوم والبيض، في إقليم كوردستان".

وأضاف: "يحتاج إقليم كوردستان، إلى 148 طن من لحوم الدواجن سنوياً، بالمقابل بإمكانه إنتاج 280 طناً، حيث يفيض الإنتاج عن حاجة السوق".

وتابع: "ويحتاج الإقليم يومياً إلى 7 آلاف طبقاً من البيض، بينما ينتج 16 ألف و500 طبقٍ من البيض يومياً، اي هناك انتاج فائض عن الاستخدام، وأقرب سوق إلينا للتسويق وسط وأدنى العراق".

وأردف: "لدينا مشكلة في بيع منتجاتنا، وغالباً ما يتم وضع عقبات أمام خروج هذه المنتجات لأنهم يحاولون تطوير مشاريعهم الخاصة؛ وهذا ما دفعنا إلى البحث عن سوق آخر إلى جانب العراق، لأنه في هذا السوق لن يكون هناك فائدة لنا في المستقبل ويجب أن نفكر في بديل".

ومضى في القول: "لقد تواصلنا مع مكتب رئيس الوزراء والتقينا بأصحاب مشاريع تصدير منتجات الدجاج إلى الإمارات أو الأردن أو أي دولة أخرى تحتاج إلينا لإرسال الدجاج، وللغرض نفسه، أجرينا مباحثات مع مكتب رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان".

وزاد، "لقد تابعنا واستلمنا البيانات، حتى أننا أرسلنا بعض البيض إلى الخارج للاختبار، والآن نحاول معرفة كيف يريدون المنتج، وكم يريدون وبأي سعر، لكننا لم نصل إلى نتيجة بعد، نحن نتحدث فقط".