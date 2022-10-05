سیاسة

مجدداً.. المدفعية الإيرانية تقصف مناطق حدودية بإقليم كوردستان

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان سيدكان ايران قصف مدفعي

أربيل (كوردستان 24)- قال مراسل كوردستان 24 تيفور محمد، إن المدفعية الإيرانية تعاود اليوم الأربعاء، قصف ناحية سيدكان التابعة لإدارة سوران المستقلة شمال مدينة أربيل.

وقال تيفور محمد، إن "القصف مستمرٌ منذ 12 يوماً، وقد استهدف مراعي بربزين ومحيط ناحية سيدكان، من دون معرفة حجم الخسائر".

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، قصف الحرس الثوري الإيراني بصواريخ وطائرات مسيرة عدداً من المناطق في إقليم كوردستان، مما أودى بحياة 18 شخصاً وإصابة 58 آخرين بجروح.

وقالت مديرية مكافحة الإرهاب في كوردستان على صفحتها في فيسبوك، إن "القصف الإيراني استهدف أماكن عامة كرياض الأطفال والمدارس والمراكز الصحية والمستشفيات وقاعات المناسبات والسيارات الخدمية ومنازل المدنيين".

وأثار الهجوم الإيراني سلسلة واسعة من الإدانات العربية والإقليمية والعالمية.

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