"أوبك+" تعقد اجتماعاً وعلى جدول أعمالها خفض كبير في حصص الإنتاج

أربيل (كوردستان 24)- تسعى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤها في إطار تحالف "أوبك+"، عقد أول اجتماعٍ حضوري لها منذ آذار مارس 2022، في فيننا النمساوية، وعلى جدول أعمالها خفض كبير في حصص الإنتاج لدعم السوق.

وتجتمع الدول الـ13 الأعضاء في أوبك اليوم الأربعاء، بقيادة السعودية وشركاؤها العشر بقيادة روسيا في مقر المنظمة، بعد غياب طال أشهراً جرت خلاله اللقاءات عبر الفيديو.

وقال كريغ إيرلام من مجموعة "أواندا" المالية "إنهم يتوقعون الآن خفضًا كبيرًا لأهداف الإنتاج، يزيد على مليون برميل يوميًا".

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء المالية أن المشاركين في الاجتماع يناقشون حتى خفضاً قدره نحو مليوني برميل يومياً اعتباراً من تشرين الثاني نوفمبر أي ضعف معظم التوقعات الأولية.

وفي حال تحقق ذلك، سيكون ذلك أكبر خفض منذ التخفيضات التاريخية التي شملت نحو عشرة ملايين برميل في ربيع 2020، قبل انهيار الطلب المرتبط بوباء كوفيد-19.

وقد أدى هذا الاحتمال إلى ارتفاع سعر الذهب الأسود مطلع الأسبوع الجاري.

المصدر: فرانس برس