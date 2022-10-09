السفير الألماني لدى العراق: علاقاتنا مع كوردستان تتوسع يوماً بعد آخر

أربيل (كوردستان 24)- قال السفير الألماني لدى العراق مارتين ييغار اليوم الأحد إن علاقات بلاده مع إقليم كوردستان تتوسع يوماً بعد آخر.

وأضاف ييغار في كلمة له ألقاها خلال حفل أقيم بأربيل، بمناسبة "يوم الوحدة الألماني"، أن العلاقات مع إقليم كوردستان متينة للغاية.

إلى ذلك، ألقى القنصل الألماني لدى أربيل كلاوس شترايشر كلمة جدد فيها إدانته الشديدة للهجمات على سيادة الأراضي العراقية، كما ندد بالقصف الإيراني الأخير على إقليم كوردستان.

وأكد أن بلاده تحتفظ بعلاقات اقتصادية وتجارية مع إقليم كوردستان، ولفت أيضاً إلى أن لألمانيا تنسيقاً أمنياً مع العراق وإقليم كوردستان.

وقال إن ألمانيا ستواصل مساعدة النازحين في إقليم كوردستان.