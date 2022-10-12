مستشفى البيشمركة يقدم الخدمات الطبية للبيشمركة وعوائلهم مجاناً

أربيل (كوردستان24)- الاهتمام بالقطاع الصحي وبناء مستشفيات حديثة لغرض تقديم الخدمات الصحية للمرضى والمواطنين هي إحدى خطوات الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان.

مستشفى البيشمركة في أربيل هي إحدى المستشفيات الحكومية التي تقدم خدمات صحية مجانية لقوات البيشمركة وعائلاتهم.

بدأ بناء المستشفى في عام 2019 بمساعدة وتنسيق حكومة إقليم كوردستان، وافتتح في 1 آذار 2021 ، ولایزال یقدم الخدمات الصحية.

وقال مدير مستشفى البيشمركة الدكتور دانا أحمد لدائرة الإعلام والمعلومات لحكومة إقليم كوردستان "توفر الحكومة من خلال وزارة شؤون البيشمركة الموازنة المالية والأطباء والمستلزمات الطبية لهذا المستشفی، ومن المقرر أن يتم تطويره بشكل أكبر وتحويله إلى مركز طبي عسكري في المستقبل لخدمة قوات البيشمركة بشكل أفضل".

يتكون المستشفى من أقسام المختبر والأشعة وطب الأسنان والصيدلة والعلاج وجوانب أخری، مضيفاً انه "سيتم إجراء العمليات الجراحية في المستشفى في أواخر شهر تشرین الأول الجاري، بالإضافة إلى ذلك، في المستشفى ثمانية تخصصات طبية، وتعالج ما بين 35 و 100 مريض يوميًا".

وكان مستشفى البيشمركة هي أول مستشفى في العراق مخصص لعلاج مرضى فيروس جائحة كورونا، وبعد إنخفاض مستوى تأثیرات المرض وتحسن حالة المصابين، تم تخصيص المستشفى لقوات البيشمركة وعائلاتهم لتلقي العلاج والخدمات الصحية.