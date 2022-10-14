واشنطن تعلن دعمها للسوداني بعد تعهداته بشأن "الأهداف المشتركة"

أربيل (كوردستان 24)- رحبت الولايات المتحدة اليوم الجمعة بالتعهدات التي قطعها رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بمكافحة الفساد والدفاع عن سيادة البلاد.

وتعهد السوداني في كلمة وجهها إلى العراقيين بأنه عازم على غلق منافذ الفساد وقال إن هذه الخطوة ستكون في مقدمة أولويات حكومة في حال منحها البرلمان ثقته.

وكتبت السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي في حسابها بموقع تويتر "أرحب بتعهدات رئيس الوزراء محمد السوداني بمكافحة الفساد والدفاع عن السيادة العراقية والأمن، وتشكيل حكومة مكرسة لخدمة شعب العراق".

أرحب بتعهد رئيس الوزراء المكلف @mohamedshia بمكافحة الفساد، والدفاع عن السيادة العراقية +الأمن، وتشكيل حكومة مكرسة لخدمة شعب العراق. تلتزم الولايات المتحدة بالدعم والشراكة مع @IraqiGovt الجديدة لتعزيز هذه الأهداف المشتركة. — Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) October 14, 2022

وأضافت "تلتزم الولايات المتحدة بالدعم والشراكة مع الحكومة العراقية الجديدة لتعزيز هذه الأهداف المشتركة".

وكلّف الرئيس العراقي المنتخب عبد اللطيف رشيد فور فوزه بالمنصب محمد شياع السوداني، الوزير السابق والنائب لدورتين، تشكيل حكومة جديدة في العراق بعد عام من الشلل السياسي.

وأعرب السوداني من البرلمان عن أمله بتشكيل حكومة "بأقرب وقت".