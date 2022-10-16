سیاسة

أحدث ظهور للسيستاني منذ لقائه "التاريخي" مع الحبر الأعظم

نادراً ما يظهر السيستاني، البالغ من العمر 92 عاماً، إلى العلن، وقلما يتدخل في القضايا السياسية
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أحدث ظهور للسيستاني منذ لقائه "التاريخي" مع الحبر الأعظم
أحدث ظهور للسيستاني منذ لقائه "التاريخي" مع الحبر الأعظم
العراق العراق السيستاني النجف بابا الفاتيكان

أربيل (كوردستان 24)- نشرت مؤسسة تعنى بالرعاية الاجتماعية، صورة تجمع كادرها المتقدم بالمرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني في النجف.

ونادراً ما يظهر السيستاني، البالغ من العمر 92 عاماً، إلى العلن، وقلما يتدخل في القضايا السياسية، إلا في أوقات الأزمات وآخرها الاحتجاجات الدامية عام 2019.

وذكرت مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية، أن كادرها التقى السيستاني صباح اليوم لتوجيه الشكر إليه على "تجديد ثقته" بالمؤسسة.

ونقلت المؤسسة عن السيستاني أنه شدد على ضرورة الالتزام بالقيم "الاجتماعية والدينية والأخلاقية الأصلية".

ونشرت المؤسسة على صفحتها في فيسبوك صورة للسيستاني بدا فيها يتبادل أطراف الحديث مع أعضاء المؤسسة. ولم تذكر ما إذا كان رجل الدين الشيعي البارز قد خاض في موضوعات سياسية محددة، ولا سيما بعد تكليف رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة في خضم أزمة سياسية خانقة.

ولم يستقبل السيستاني أي شخصية سياسية عراقية منذ سنوات عديدة، منذ أن عبّر عن سخطه للنخبة الحاكمة بسبب إخفاقها في تحسين الحياة العامة للمواطنين.

وفي آذار مارس 2021، التقى السيستاني في أوضح ظهور علني الحبر الأعظم البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان. ووصف الجانبان اللقاء بالتاريخي.

وللسيستاني سلطة يندر أن يتحداها السياسيون العراقيون منذ عام 2003.

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