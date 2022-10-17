سیاسة

محكمةٌ عراقية تصدر حكماً بالإعدام على "أمير بيت المال"

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العراق العراق محكم الاعدام داع

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت محكمة جنايات الكرخ بالعاصمة العراقية بغداد، الاثنين، حكماً بالإعدام على ما يسمى بـ "أمير بيت المال" لدى تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي يعرف اختصاراً باسم "داعش".

وذكر الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، أن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكماً بالإعدام بحق الإرهابي المسؤول عن توزيع الكفالات الشهرية على عناصر التنظيم وأحد المشتركين في العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية".

وأضاف أن "المحكمة أصدرت قرارها استناداً لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1  من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005".

وأعلن العراق القضاء على التنظيم عام 2017، لكن رغم ذلك تنفذ خلاياه النائمة بين حينٍ وآخر هجماتٍ متفرقة على نقاطٍ عسكرية وأمنية.

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