أردوغان يتعهّد بتحويل سجن ديار بكر إلى صرحٍ ثقافي

أربيل (كوردستان 24)- تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد بتحويل مبنى سجن ديار بكر إلى صرحٍ ثقافي وفني.

وقال أردوغان خلال مشاركته في حفل افتتاح مجموعة من المشاريع الخدمية في مدينة ديار بكر إن "وزارة العدل استكملت إجراءات إخلاء سجن ديار بكر، وسلمته إلى وزارة الثقافة والسياحة".

وأكد أن "مبنى السجن سيتحول إلى صرح يضم متحفاً ومكتبة وعديداً من الأقسام الثقافية والفنية".

وأشار إلى أن "المبنى لديه ذكريات سيئة"، لافتاً إلى أنه "اشتهر في الماضي بممارسة الظلم وأنه سيتحول اليوم إلى مكان لمختلف الأنشطة".