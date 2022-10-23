فرص عمل في مؤسسة كوردستان 24

تعلن كوردستان 24 للأبحاث والإعلام عن فرص عمل لكلا الجنسين في الأقسام الكوردية (السورانية والكرمانجية) والعربية، والإنجليزية، في مقرها الرئيسي بأربيل.

التخصصات

مصممو غرافيك.

محررو أخبار.

متخصصون في وسائل التواصل الاجتماعي.

متطلبات العمل

خبرة لا تقل عن خمس سنوات.

إتقان اللغة العربية، مع إلمام جيد باللغتين الكوردية (السورانية والكرمانجية) والإنجليزية.

القدرة على العمل ضمن فريق.

غير مرتبط بعمل آخر.

حاصل على شهادة جامعية.

ترسل السير الذاتية إلى البريد الإلكتروني ( ) لغاية 5 تشرين الثاني نوفمبر 2022.