فرص عمل في مؤسسة كوردستان 24
تعلن كوردستان 24 للأبحاث والإعلام عن فرص عمل لكلا الجنسين في الأقسام الكوردية (السورانية والكرمانجية) والعربية، والإنجليزية، في مقرها الرئيسي بأربيل.
- التخصصات
- مصممو غرافيك.
- محررو أخبار.
- متخصصون في وسائل التواصل الاجتماعي.
- متطلبات العمل
- خبرة لا تقل عن خمس سنوات.
- إتقان اللغة العربية، مع إلمام جيد باللغتين الكوردية (السورانية والكرمانجية) والإنجليزية.
- القدرة على العمل ضمن فريق.
- غير مرتبط بعمل آخر.
- حاصل على شهادة جامعية.
ترسل السير الذاتية إلى البريد الإلكتروني () لغاية 5 تشرين الثاني نوفمبر 2022.