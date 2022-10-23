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فرص عمل في مؤسسة كوردستان 24

author_image Kurdistan24 اربیل
مبنى كوردستان 24
مبنى كوردستان 24
کوردستان فرص عمل كوردستان 24

تعلن كوردستان 24 للأبحاث والإعلام عن فرص عمل لكلا الجنسين في الأقسام الكوردية (السورانية والكرمانجية) والعربية، والإنجليزية، في مقرها الرئيسي بأربيل.

  • التخصصات
  • مصممو غرافيك.
  • محررو أخبار.
  • متخصصون في وسائل التواصل الاجتماعي.
  • متطلبات العمل
  • خبرة لا تقل عن خمس سنوات.
  • إتقان اللغة العربية، مع إلمام جيد باللغتين الكوردية (السورانية والكرمانجية) والإنجليزية.
  • القدرة على العمل ضمن فريق.
  • غير مرتبط بعمل آخر.
  • حاصل على شهادة جامعية.

ترسل السير الذاتية إلى البريد الإلكتروني (hali kar) لغاية 5 تشرين الثاني نوفمبر 2022.

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