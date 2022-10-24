إغلاق متجر في السليمانية بسبب بيع سجائر إلكترونية للأطفال

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت اللجان المشتركة بأمرٍ من قائممقام السليمانية، قراراً بإغلاق أحد المتاجر (ماركيت) واتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحبه، بسبب بيعه سجائر إلكترونية للأطفال.

وقال بيانٌ صادر عن قائممقام السليمانية، "بأمرٍ من قائممقام السليمانية وبناءاً على شكوى قدّمها الأهالي، أغلقت اللجان المشتركة ماركيت بغدادي في حي برانان، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحبه".

وأضاف البيان الذي تابعته كوردستان 24، أن قرار الإغلاق جاء "بسبب بيع الماركيت سجائر إلكترونية للأطفال".

وفي وقتٍ سابق، حذّر بوان عبد الرحمن، ممثل مديرية الصحة في اللجان المشتركة بمكتب القائممقام، المتاجر، من بيع السجائر الإلكترونية للأطفال، تحت طائلة الإغلاق والمحاسبة القانونية.

وتوجّه البيان إلى الأهالي بضرورة تقديم الشكوى للجان المشتركة، في حال اشتباههم بالمتاجر أو وجود أية شكوى ضدهم.

وذُيّل البيان برقم هاتف، قالت قائمقامية السليمانية إنه خاص لتلقي شكاوي المواطنين (07708677777).