سیاسة

المالكي: الحكومة الجديدة ستنال ثقة البرلمان "قريباً جداً"

انخرطت معظم الكتل السياسية، باستثناء التيار الصدري، في تحالف "إدارة الدولة" الذي بدأ بالفعل في أولى خطوات تشكيل الحكومة
author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي
رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي
العراق العراق نوري المالكي

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إن حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني ستنال ثقة البرلمان "قريباً جداً".

ولم يتفق البرلمان العراقي لغاية الآن على تحدد موعد لعقد جلسة تمرير حكومة السوداني بسبب الخلافات حول توزيع الحقائب الوزارية.

وكان من المفترض عقد الجلسة يوم السبت الماضي، حسبما قالوا نواب قبل أن يعلنوا تأجيلها مرة أخرى دون أن يحددوا موعداً لانعقادها.

وقال المالكي خلال لقائه السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي إن "الحكومة الجديدة ستنال ثقة البرلمان قريباً جداً وسيشترك في تمثيلها كل مكونات الشعب العراقي".

وينتمي المالكي إلى الإطار التنسيقي، وهو تحالف سياسي، تولى ترشيح السوداني الذي كلف رسمياً بتشكيل الحكومة فور انتخاب رئيس الجمهورية في 13 من الشهر الجاري.

وانخرطت معظم الكتل السياسية، باستثناء التيار الصدري، في تحالف "إدارة الدولة" الذي بدأ بالفعل في أولى خطوات تشكيل الحكومة.

وبانتخاب عبد اللطيف رشيد رئيساً للجمهورية وتكليف السوداني بتشكيل الحكومة يكون العراق قد اقترب من طي أزمة سياسية استمرّت عاماً بفعل الخصومة السياسية بين الأحزاب المهيمنة على المشهد السياسي في البلاد.

وقال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إنه لن يشارك في حكومة السوداني، واتهمها بأنها ليست سوى ظل لرئيس ائتلاف دولة القانون.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

فرص عمل في مؤسسة كوردستان 24
  17 ساعات
کوردستان

العراق يطيح بمافيا لتهريب الآثار ويضبط مقتنيات نادرة لـ"عهود قديمة"
  20 ساعات
کوردستان

كوردستان تشرع بحملة مكثفة جديدة لنزع السلاح غير المرخص
  21 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف