المالكي: الحكومة الجديدة ستنال ثقة البرلمان "قريباً جداً"

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إن حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني ستنال ثقة البرلمان "قريباً جداً".

ولم يتفق البرلمان العراقي لغاية الآن على تحدد موعد لعقد جلسة تمرير حكومة السوداني بسبب الخلافات حول توزيع الحقائب الوزارية.

وكان من المفترض عقد الجلسة يوم السبت الماضي، حسبما قالوا نواب قبل أن يعلنوا تأجيلها مرة أخرى دون أن يحددوا موعداً لانعقادها.

وقال المالكي خلال لقائه السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي إن "الحكومة الجديدة ستنال ثقة البرلمان قريباً جداً وسيشترك في تمثيلها كل مكونات الشعب العراقي".

وينتمي المالكي إلى الإطار التنسيقي، وهو تحالف سياسي، تولى ترشيح السوداني الذي كلف رسمياً بتشكيل الحكومة فور انتخاب رئيس الجمهورية في 13 من الشهر الجاري.

وانخرطت معظم الكتل السياسية، باستثناء التيار الصدري، في تحالف "إدارة الدولة" الذي بدأ بالفعل في أولى خطوات تشكيل الحكومة.

وبانتخاب عبد اللطيف رشيد رئيساً للجمهورية وتكليف السوداني بتشكيل الحكومة يكون العراق قد اقترب من طي أزمة سياسية استمرّت عاماً بفعل الخصومة السياسية بين الأحزاب المهيمنة على المشهد السياسي في البلاد.

وقال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إنه لن يشارك في حكومة السوداني، واتهمها بأنها ليست سوى ظل لرئيس ائتلاف دولة القانون.