صحة وبیئة

تشخيص أعلى إحصائية يومية بإصابات السرطان في السليمانية

من أكثر أنواع السرطان شيوعاً في العالم، سرطان الثدي والرئة والقولون والمستقيم والبروستات
author_image Kurdistan24 اربیل
لم يعلن المستشفى عن مثل هذا العدد الخطير من قبل
لم يعلن المستشفى عن مثل هذا العدد الخطير من قبل
کوردستان إقليم كوردستان السليمانية سرطان

أربيل (كوردستان 24)- أُعلن في السليمانية تسجيل 14 إصابة بمرض السرطان في أعلى إحصائية ترصدها ثاني أكبر مدن إقليم كوردستان.

وقال مستشفى (هيوا) المخصص لمرضى السرطان على صفحته في فيسبوك إنه شخّص هذه الأعداد المرتفعة من الإصابات من بين 950 مراجعاً.

ولم يعلن المستشفى عن مثل هذا العدد المخيف من قبل.

وذكر المستشفى في إحصائية يومية أن 138 مريضاً تقلوا العلاج الكيميائي في اليوم ذاته.

ويعد مرض السرطان سبباً رئيسياً للوفاة في جميع أنحاء العالم، وقد أزهق أرواح 10 ملايين شخص تقريباً في عام 2020، أو ما يعادل وفاة واحدة تقريباً من كل ست وفيات.

ومن أكثر أنواع السرطان شيوعاً في العالم، سرطان الثدي والرئة والقولون والمستقيم والبروستات.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الكثير من أنواع السرطان يمكن الشفاء منها إذا كُشفت حالاته وعُولجت مبكّراً.

 

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