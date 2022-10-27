نيجيرفان بارزاني يهنئ السوداني ويؤكد استعداده لحل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد 

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الخميس، رئيس الوزراء المنتخب محمد شياع السوداني، مؤكداً استعداده لحل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد من خلال الحوار في إطار الدستور.

وقال نيجيرفان بارزاني في بيانٍ نشرته رئاسة الإقليم، "بمناسبة المصادقة على المنهاج الوزاري ومنح الثقة للكابينة الجديدة للحكومة الاتحادية العراقية نتقدم بتهانينا الخاصة لرئيس الوزراء وأعضاء كابينته الحكومية".

وأضاف البيان "نأمل أن تصبح هذه الخطوة المبشرة بداية النهاية لمآسي شعب العراق، وبداية جديدة لحل المشاكل والأزمات وتنمية الخدمات وتحقيق الاستقرار والأمن".

وأكد على أهمية "تصحيح مسار العملية السياسية، وإيجاد حلٍ دستوري للمشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، وإعادة ثقة الشعب بالمؤسسات، والتفات الحكومة الجاد للمطالب المشروعة للمواطنين".

وشدد البيان "وبهذه المناسبة، نعلن دعم إقليم كوردستان لإنجاح المنهاج الوزاري وتحقيق الحكومة الجديدة لتعهداتها".

ولفت إلى أننا "نؤكد من جديد إبداء استعدادنا لحل كل مشاكل إقليم كوردستان وبغداد من خلال الحوار في إطار الدستور".

وتابع "نؤكد مرةً أخرى على حقيقة أن حل المشاكل المختلفة للعراق وتجاوز مصاعب المرحلة واجب ومسؤولية مشتركة علينا جميعاً".

وأشار إلى أن "مصالح العراقيين بمكوناتهم كافة تدعونا إلى أن نكون جميعاً على مستوى هذه المسؤولية".

ومنح مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، الثقة لحكومة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، المتضمنة 21 وزيراً، وبحضور 253 نائباً.

يأتي ذلك، بعد عامٍ من انسدادٍ سياسي شهده العراق، تخللته خلافات بين مختلف الأحزاب السياسية، من أبرزها الخلاف بين التيار الصدري والإطار التنسيقي.

وكلّف السوداني (52 عاماً)، وهو محافظ ووزير سابق، في 13 تشرين الأول أكتوبر بتشكيل الحكومة، من قبل رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد مباشرةً بعد انتخابه.

ومنذ تكليفه، واصل السوداني مفاوضاته لحسم توزيع المناصب بين القوى السياسية وتوزيعها بين الكتل والطوائف والمكونات، أي السنة والشيعة والكورد.