الكرملين: روسيا ستواصل دعم دمشق لمواجهة الجماعات "الإرهابية"

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، ان روسيا قلقة من تنامي نشاط الجماعات الإرهابية في سوريا، مؤكدا في الوقت نفسه ان روسيا ستواصل دعم دمشق لمواجهة هذه الجماعات.

وقال ديمتري بيسكوف لكوردستان 24، انه "لسوء الحظ، نحن ندرك أن الجماعات الإرهابية لا تزال نشطة على الحدود السورية".

واضاف "لقد بذلت روسيا جهودا جيدة لتحرير سوريا من الجماعات الإرهابية، ونرى أن تنامي نشاطها أمر سلبي".

واكد المتحدث باسم الكرملين، ان بلاده ستواصل التعاون مع الحكومة السورية في مواجهة هذه الجماعات "الإرهابية".

وعلى مدى سبع سنوات مضت، رجّحت موسكو الكفة في سوريا لحساب الأسد، وبينما ساعدته على نحو كبير في استعادة أجزاء واسعة من الأراضي التي سيطرت عليها فصائل المعارضة، مكّنته من المناورة على مختلف منصات التفاوض.

وتشهد سوريا منذ منتصف آذار/مارس 2011، نزاعاً مدمراً تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص واستنزف الاقتصاد وأدى الى نزوح وتشريد الملايين.