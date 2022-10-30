ترشيح طفلة كوردية للحصول على جائزة السلام الدولية للأطفال 2022

أربيل (كوردستان 24)- رشّحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في هذا العام، الطفلة الكوردية السورية سيرين مظلوم نعسان للحصول على جائزة السلام الدولية للأطفال لعام 2022، وتم قبول الترشيح.

وقالت الشبكة في بيان، ان ترشيح هذه الطفلة، جاء تقديراً لجهودها الاستثنائية في دعم أقرانها الأطفال ونقل معاناتهم جراء الانتهاكات التي تعرضوا لها على خلفية النزاع المسلح في سوريا.

وأعلنت الشبكة في بيانها، انه تم قبول ترشيح سيرين إلى جانب قرابة 170 طفلاً وطفلة من حول العالم، معبرة في الوقت نفسه عن أملها في أن تفوز بالجائزة عن هذا العام.

سيرين مظلوم نعسان، طفلة تبلغ من العمر 13 عاماً، من مدينة عفرين بريف حلب، ومنذ سنوات حملت سيرين على عاتقها مسؤولية مناصرة الأطفال أمثالها، فانخرطت في نشاطات فنية وفعاليات مجتمعية موجهة للأطفال.

وكانت عبرها تشارك أقرانها ما تتقنه من مواهب من رسم، وعزف وغناء، وكان من أبرز تلك الأنشطة زيارتها لمخيمات النازحين، ومشاركة الأطفال نشاطات عزف وأغنيات تنادي للحرية والسلام، إضافةً إلى نشاطات رسم تكللت بمعارض فنية عرضت خلالها رسوماتها، إضافةً إلى رسومات أطفال آخرين عبروا من خلال رسمها عن طموحاتهم، ونقلوا واقعهم وواقع أقرانهم.

ودعمت سيرين أقرانها من الأطفال ممن تأثروا وما زالوا يتأثرون بتداعيات النزاع المسلح في سوريا، وظهرت في مقاطع مصورة تم بثها عبر الإنترنت، تحدثت فيها عن رسالتها في دعم أقرانها، عبر مشاركتهم أنشطة فنية، وندائها للحرية والسلام.

وظهرت في العديد من المقاطع متحدثةً باللغة الكوردية والعربية، لتنقل للعالم رسالتها "أوقفوا الحرب .. نريد أن يتمتع أطفال سوريا بحقوقهم الأساسية مثل كل أطفال العالم". وانضمت سيرين إلى فرقة محلية وأدت مع زملائها العديد من الأغاني التي نادت بحقوق الأطفال في مناطق النزاع والحروب، وتنادي للحرية والسلام.